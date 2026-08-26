La Junta de Castilla y León rechaza el traslado de menores de Ceuta y anuncia recursos judiciales

La Junta de Castilla y León ha comunicado su decisión de no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, prevista para este jueves, 27 de agosto. El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha trasladado esta decisión a la ministra Sira Rego mediante una carta.

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Pollán reclama al Gobierno central que impulse con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y retorno de los menores extranjeros no acompañados a Marruecos, mediante su entrega a las instituciones de protección competentes de ese país.

La Junta sostiene que no debe ejecutarse ningún traslado de menores procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los correspondientes expedientes individualizados, tal y como establece la legislación vigente.

El Ejecutivo autonómico afirma además que Castilla y León no puede asumir el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, incluidos aquellos que llegaron a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026, al considerar que la Comunidad se encuentra en una situación de saturación.

La Junta defiende que su oposición al reparto de menores no responde a criterios de oportunidad política, sino al cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, especialmente, al principio del interés superior del menor. Según el Gobierno autonómico, este principio exige analizar cada caso de manera individual y priorizar la reunificación familiar o el retorno al país de origen, descartando actuaciones automáticas o colectivas.

En este sentido, Castilla y León considera que la actuación del Gobierno central en materia de extranjería no se ha ejercido correctamente y que la convocatoria planteada resulta, a su juicio, contraria a los principios de protección del menor y de la familia, así como a las responsabilidades que corresponden a España y Marruecos.

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La Junta anuncia recursos judiciales Como medida más contundente, Carlos Pollán ha anunciado que el Gobierno de Castilla y León impugnará judicialmente todos los expedientes individuales que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos, ya sea mediante reunificación familiar o mediante su entrega a la institución tutelar competente.