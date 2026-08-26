Ciudad Rodrigo acoge una intensa segunda jornada en la Feria de Teatro con diez espectáculos y cuatro estrenos absolutos

La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León afronta este miércoles su segunda jornada con un maratón de diez espectáculos, doce funciones y cuatro estrenos absolutos para todos los públicos. La programación arrancará a las 10:00 horas en el Espacio en Rosa con la obra sobre el alzhéimer ‘En blanco’, de Peloponeso Teatro, e incluirá también el estreno en castellano de la propuesta familiar ‘Voilá’ (11:00 h, Teatro Nuevo Fernando Arrabal).

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El bloque de estrenos absolutos estará liderado por la compañía vallisoletana Ghetto 13-26 con ‘Don Juan Dadá, y un poquito Pop Art’ (11:00 y 20:30 h), la cántabra Trueba&Trueba con ‘El último aullido’ (12:30 y 17:00 h), el circo clown ‘Mahâra’ de Bucraá Circus (20:00 h) y la propuesta de danza y circo ‘Morpha’ de la Compañía Andrea Ríos (22:30 h). A estas novedades se sumarán el montaje itinerante ‘Musko’ (13:00 h), la revisión clásica ‘Burladas’ (19:00 h), la tragicomedia naval ‘Reconversión’ (21:00 h) y el enredo calderoniano ‘Casa con dos puertas, mala es de guardar’ (23:30 h).