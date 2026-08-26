Los Centros Municipales de Salamanca incrementan un 13% sus usos en el primer semestre

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la descentralización de sus servicios y la participación ciudadana en los barrios. En los primeros seis meses del año, los diez centros municipales integrados (CMI) registraron 234.138 usos, un 13,3% más que en el mismo periodo del año anterior, destacando la afluencia en bibliotecas, Centros de Acción Social y atención al contribuyente. Además, se acogieron 829 actividades culturales, juveniles y para mayores.

En paralelo, cerca de un centenar de colectivos locales mantienen su actividad en la red de Espacios de Participación Ciudadana y en la Casa de las Asociaciones. Según el concejal de Participación Social, Roberto Martín, el Consistorio responde así a un tejido asociativo cada vez más activo y diverso, ofreciendo a los vecinos puntos de encuentro, formación y ocio saludable para mejorar la calidad de vida en todos los distritos.