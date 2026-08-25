¿Cuánto costará cada artista en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026?

Desde el domingo, 6 de septiembre, hasta el martes, 15 de septiembre, los días grandes de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 vestirá de gala la Plaza Mayor de la capital del Tormes, además de la plaza de la Concordia el primer día con la Orquesta Vulkano. Nereida Sanchón la que abra la programación musical en el ágora salmantina hasta que lo cierre Antoñito Molina.

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Cabe destacar que algunos conciertos no se han añadido aún a las páginas oficiales del Ayuntamiento de Salamanca, pero otros sí lo han hecho de cara a conocer cuánto costará cada uno de ellos. En principio, el caché más bajo es el de Sanguijuelas del Guadiana, donde se llevarán la cifra de 42.000 euros sin IVA, es decir, con impuestos asciende hasta los 50.820 euros.

Solamente, de los publicados de momento, tres artistas no superan los 50.000 euros (sin IVA). Con los mencionados anteriormente, se suman también La La Love You hasta un precio de 45.000 euros (54.450 euros con IVA) y Valeria Castro hasta la redonda cifra de 50.000 euros (60.500 euros con iva).