Cientos de albenses miran emocionados la salida de Santa Teresa de clausura

Cientos de albenses se han dado cita en la plaza de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes este martes para contemplar la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa. El acto religioso es el protagonista de esta jornada de la Transverberación de la santa, una de las citas más esperadas ya que la imagen solo abandona la clausura del convento dos veces al año.

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Durante los próximos días los fieles podrán contemplarla en la Basílica de la Anunciación de la villa, pero antes, Santa Teresa ha recorrido las principales calles del centro de la villa acompañada por la banda de música de Alba y cientos de vecinos.

Un año más, los costaleros han cumplido con el ritual a la hora de sacar la imagen del convento, elevándola al cielo tras cruzar las puertas y justo antes de empezar la procesión. Un momento que ha arrancado aplausos y gritos de ‘guapa’ que se mezclan con el ‘al cielo’ de los costaleros.