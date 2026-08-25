El lamentable comentario racista contra Abde Saidi, jugador de Unionistas

Durante la noche del lunes, varios aficionados de Unionistas se reunieron en el twich y el youtube de Alineación Indebida para hablar sobre sus jugadores. Uno de los tertulianos, socio del club y vocal en la pasada Junta Gestora, superó todos los límites y realizó un lamentable y vergonzoso comentario racista contra Abde Saidi, futbolista del equipo charro.
“Si no se deja ese bigote, lo cogen los servicios sociales y se lo llevan a un centro de menas”, expresaba con una sonrisa en la cara. Un comentario racista que el club todavía no ha condenado públicamente.
Se trata, sin duda ninguna, de un paso atrás en la lucha por los valores del respeto y la tolerancia que hace gala desde Unionistas y desde todos sus socios a todos los estamentos de la sociedad.