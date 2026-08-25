El lamentable comentario racista contra Abde Saidi, jugador de Unionistas

Durante la noche del lunes, varios aficionados de Unionistas se reunieron en el twich y el youtube de Alineación Indebida para hablar sobre sus jugadores. Uno de los tertulianos, socio del club y vocal en la pasada Junta Gestora, superó todos los límites y realizó un lamentable y vergonzoso comentario racista contra Abde Saidi, futbolista del equipo charro.

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“Si no se deja ese bigote, lo cogen los servicios sociales y se lo llevan a un centro de menas”, expresaba con una sonrisa en la cara. Un comentario racista que el club todavía no ha condenado públicamente.