Salamanca registra 84.187 pensiones en agosto, con una cuantía media de 1.292,86 euros

La Seguridad Social ha abonado este mes de agosto un total de 84.187 pensiones en la provincia de Salamanca, con una pensión media de 1.292,86 euros mensuales. La cifra se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza los 1.373,44 euros.

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En el conjunto de España, la nómina de las pensiones contributivas ha ascendido en agosto a 14.470,4 millones de euros, destinados a más de 9,5 millones de personas que reciben un total de 10,53 millones de pensiones.

La mayor parte de estas prestaciones corresponde a las pensiones de jubilación, que suman 6,74 millones en todo el país. Le siguen las pensiones de viudedad, con más de 2,3 millones, mientras que las de incapacidad permanente superan el millón. Además, se han registrado 336.336 pensiones de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

La pensión media de jubilación alcanza los 1.574,9 euros La pensión media del sistema se sitúa en agosto en 1.373,44 euros, un 4,6% más que hace un año. En el caso de las pensiones de jubilación, la cuantía media alcanza los 1.574,9 euros al mes, tras crecer un 4,5% respecto a agosto de 2025.

Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General asciende a 1.733,7 euros, frente a los 1.062,1 euros de los trabajadores autónomos. En la Minería del Carbón alcanza los 3.004,9 euros y en el Régimen del Mar, los 1.739,9 euros.

La pensión media de viudedad se sitúa, por su parte, en 976 euros mensuales.

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Las jubilaciones demoradas siguen creciendo Hasta agosto se han registrado 218.325 nuevas altas de jubilación en España. De ellas, el 11,8% corresponden a jubilaciones demoradas voluntariamente, siete puntos más que en 2019.

El retraso voluntario de la jubilación y la menor incidencia de las jubilaciones anticipadas han elevado la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Además, el 68,6% de los nuevos jubilados, un total de 149.863 personas, accedieron a la pensión con la edad ordinaria.

En agosto, 1.661.580 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género. El 70,25% de sus titulares son mujeres, un total de 1.167.284 beneficiarias.

El importe medio mensual de este complemento es de 76,8 euros. La cuantía está fijada en 36,9 euros al mes por cada hijo, tras la revalorización aplicada este año.