De los 100 años de una ganadería al debut de otra en la Feria Taurina de Salamanca

La Feria Taurina Virgen de la Vega 2026 se presenta cargada de alicientes, sobre todo en el terreno ganadero.

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Los seis festejos que componen la feria (Montalvo, Domingo Hernández, Garcigrande, Adelaida, Sánchez y Sánchez, y García y Olga Jiménez) son todos encierros de divisas charras, donde los asistentes serán testigos de un centenario y de un debut entre el 11 y el 20 de septiembre.

Montalvo es la ganadería que este año cumple los 100 años de antigüedad en el mes de octubre, mientras que Domingo Hernández hace su debut con un encierro completo desde que en el año 2020 se separara del hierro de Garcigrande, pasando a ser propiedad exclusiva de Concepción Hernández Escolar.

Adelaida Rodríguez regresa también a la feria, esta vez con la novillada después de verse acartelada en 2019.

Sánchez y Sánchez se ha consolidado en La Glorieta ya como la corrida de rejones por excelencia. Además, este hierro ya ha superado los 100 años de antigüedad, alcanzando ya los 117 años.

Por último, los hierros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez suman con este ya, cuatro años lidiando de forma consecutiva tras el paro de la pandemia. Dos de estos años, 2023 y 2025, hicieron doblete lidiando un encierro completo más dos toros en las corridas concurso.

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Ganadería de Montalvo, 11 de septiembre El próximo 10 de octubre es la fecha en que el hierro de Montalvo entrará a formar parte oficialmente de las ganaderías centenarias que habitan en la dehesa salmantina. Lo hará bajo el regazo de Juan Ignacio Pérez-Tabernero, propietario actual de esta ganadería por la que lleva velando tres décadas después de que recayera en sus manos el peso de una herencia familiar.

Estar en la feria de Salamanca es uno de los objetivos que Juan Ignacio siempre tiene en la mira. Además, lidiar en el mes de septiembre tiene este año un significado más especial si cabe para el ganadero: “Este año tenía mucha ilusión de estar en Salamanca por el centenario de la ganadería. La corrida que viene estaba reseñada para ir a San Sebastián, pero debido al centenario le pedí a la empresa lidiarla en Salamanca”.

Hace cinco años que Montalvo no lidia una corrida de toros en la Feria Virgen de la Vega pese a ser unos de los hierros de mayores garantías dentro del elenco ganadero de la provincia. Esto despierta aún más el hambre de triunfo del ganadero: “Cuando no he lidiado es porque no me han comprado los toros o porque no se ha llegado a un acuerdo con la empresa. Lidiar en mi tierra siempre es una responsabilidad y yo soy de los ganaderos a los que le gusta hacerse con el trofeo del ‘Toro de Oro’. Tengo cuatro premios y este año quiero ir a por el quinto porque el encierro está escogido con mucho cariño”.

Montalvo será también la ganadería que inaugurará los festejos de abono de la Feria 2026. José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez es la terna que figura en los carteles para estoquear la corrida del centenario de Montalvo en Salamanca.

Respecto al cartel, Juan Ignacio afirma: “Lidiar con tres figuras es una responsabilidad mayor, pero a mí me gusta de por sí ir a Salamanca y hay que ir a afrontar lo que venga”.

La ganadería lidió ya el año pasado en el festejo mixto, siendo de su propiedad los cuatro novillos que estoquearon Raquel Martín y Olga Casado.

Ganadería de Domingo Hernández, 12 de septiembre Domingo Hernández es el hierro que debuta en esta feria. Pese a que se trata de una de las ganaderías más emblemáticas del campo charro, su debut se debe a la partición que se hizo en el año 2020, cuando los hierros de Garcigrande y Domingo Hernández se separaron tras el fallecimiento de Domingo Hernández, ganadero fundador de ambos hierros.

Por este motivo, hace seis años que este hierro pasa a ser propiedad exclusiva de Concepción Hernández Escolar, siendo en la actualidad sus hijos, Marcos y Domingo Pérez Hernández, quienes asumen la representación de la ganadería.

“Llevamos ya algún año intentando estar en la feria de Salamanca, pero a veces porque no había camada suficiente y otras porque no se han dado las circunstancias, no hemos podido lidiar un encierro de seis toros”, declara Marcos Pérez.

El año pasado lidiaron un astado en la corrida concurso de la feria, aunque un encierro completo implica mayor responsabilidad, según explica el ganadero: “Jugar en casa es siempre una gran responsabilidad. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, llevamos una corrida de hechuras muy bonitas, que está muy escogida y estamos deseando que embista”.

Pérez también apunta a Salamanca24horas.com que la responsabilidad, la presión y el miedo están muy por encima de un trofeo como es el ‘Toro de Oro”. Además, advierte: “No soy nada conformista y nos hace mucha ilusión tener este premio en el debut de la ganadería, pero lidiar en Salamanca está por encima de cualquier reconocimiento. Lidiamos además con tres toreros consolidados, que están en todas las ferias y que han matado corridas de casa, y está David de Miranda, el torero emergente, que para el ganadero es un seguro de vida”.

Ganadería de Garcigrande, 13 de septiembre La última corrida del primer fin de semana de la feria estará protagonizada por astados de Garcigrande, la ganadería que regenta los dos últimos Toros de Oro: ‘Querido’ que fue toreado por Alejandro Talavante y ‘Buenasuerte’ que fue indultado por Emilio de Justo hace un año.

Para nadie es un secreto que Garcigrande mantiene desde hace años un gran idilio con La Glorieta. Tampoco que Justo Hernández se ha consagrado como uno de los genios de la bravura, que además atesora ya seis de ‘Toro de Oro’ (tres cuando se mantenía unido con el hierro de Domingo Hernández).

“Volver a Salamanca después de tantos años consecutivos lidiando, 34 en total, es una gran satisfacción. Que la empresa nos siga teniendo en cuenta nos llena de orgullo. Sé que la plaza se va a llenar y esto crea unas expectativas y mucha ilusión, además de nerviosismo, ansiedad y una gran responsabilidad porque hay muchos amigos y público que es muy conocido y el responsable de lo que ocurra esa tarde es el ganadero, por eso es bonito, pero se pasa verdaderamente mal”, confiesa.

Preguntado por cómo hace un criador de toros para seguir superándose y seguir lidiando toros que rozan prácticamente la excelencia cuando la ganadería está en la cúspide, responde: “Haces las cosas lo mejor que puedes y sabes, pero luego influye la suerte. No tienes esa varita para saber que haciendo algo determinado va a suponer el resultado que verdaderamente deseas. La suerte es lo más importante porque quiere decir que el toro se comporta como es y como no es y para eso necesitas suerte, que es de lo que al final depende un ganadero después de tanta selección. A veces no se puede triunfar por lo que el toro lleva dentro y se ponen por delante las circunstancias de la alimentación, del día, del calor… Son cosas que se ponen como excusa pero que no lo son”.

En la Feria de 2025, Garcigrande también lidió un toro en la corrida concurso: ‘Corchoso’ que se alzó con el trofeo al “mejor toro” y que fue lidiado por Morante de la Puebla.

Ganadería de Adelaida Rodríguez, 18 de septiembre Adelaida Rodríguez es la única divisa de la feria que se desvincula del encaste Domecq. Una seña de identidad que diferencia a esta ganadería del resto de hierros que pasarán por La Glorieta a lo largo de los seis festejos programados.

“Adelaida es una ganadería a la que Salamanca siempre espera. Además, supone un cambio de encaste respecto al resto de la feria, que está fuera de lo habitual y lo que es ya lo común, lo de Domecq. Antiguamente en esta provincia había mucha variedad de encastes y ahora quedamos ya pocos románticos que sigamos apostando por estos toros”, relata Fernando García, actual propietario de este hierro de encaste Lisardo Sánchez.

La última vez que el ganado de Adelaida pisó la arena de La Glorieta fue en el año 2019. Entonces lo hizo con una corrida de toros: “Después de los años de la pandemia, las empresas tienen que reorganizarse hasta poner la feria en su sitio y nosotros la verdad es que hasta ahora no hemos tenido posibilidad de volver. También hay que reconocer que en Salamanca Adelaida tiene el signo de torista, son ganaderías que con el tiempo han ido desapareciendo de muchas ferias y hay que entender que las empresas hacen carteles para ganar dinero y por eso siempre faltan estos encastes. Ojalá con el tiempo se puedan recuperar y ojalá que los matadores de toros cambien el chip y quieran torear este tipo de toros”.

A menos de un mes de que la novillada se lidie, Fernando describe los toros que verá el aficionado el día 18: “Es una novillada que es bonita, con la seriedad y en el tipo de Lisardo. Son animales que uno cría siempre esperando que den lo máximo. Se han criado con todo el cariño y esperemos que salgan más buenos que malos”.

Ganadería de Sánchez y Sánchez, 19 de septiembre Los toros de Félix García-Cascón son ya desde hace años la corrida fija del día de rejones en La Glorieta. Es además una de las ganaderías con más antigüedad del campo charro, 117 años.

Igual que sucedió el 2023 y en 2025, el toreo a caballo vuelve a estar fuera de su fecha habitual, el Día de San Mateo. Para la ocasión repiten los toros de Sánchez y Sánchez, que en los últimos años ha llevado a la feria astados de una gran nota: “Este año puedo decir que la corrida va muy bien presentada y la gente se va a llevar una grata sorpresa. Los toros están apretados, pesan, pero no son disparatados”, puntualiza el ganadero.

Aunque Félix reconoce que puede haber cambios de última hora, afirma que van toros de familias que se han lidiado ya otros años y que han dado un buen resultado, como son los ‘Zapateros’ o algún ‘Ranito’.

La esperanza, desde luego, es que este año el tiempo sí permita que todos los animales salgan al ruedo y que no suceda lo que pasó hace un año, cuando la tormenta precipitó la suspensión del festejo con dos toros que todavía estaban en los corrales. “Fue una pena porque hubo un toro, el cuarto de Rui Fernandes, que tuvo mucha calidad y fue muy bravo, pero la gente no lo vio porque todo el mundo, como es normal, se refugió de la lluvia. Esperemos que este año no llueva y la corrida mantenga la media de años anteriores, que es muy buena, con lo difícil que es conseguir eso”, concluye.

De nuevo, el cartel para el festejo reúne a Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza, que el año pasado causó baja por una lesión. Ventura es, además, el jinete que actualmente está matando casi toda la camada de este hierro, algo que llena de orgullo al ganadero.

Ganadería Hermanos García y Olga Jiménez, 20 de septiembre Cuatro son los años que la Casa Matilla lleva lidiando de forma consecutiva en Salamanca tras el paro de la pandemia. En 2023 y 2025, hicieron doblete lidiando un encierro completo más dos toros en las corridas concurso.

“Que te llamen para lidiar es siempre bueno y por algo será”, afirma el representante de la ganadería Jorge Matilla.

Al igual que ocasiones anteriores, el cartel en el que están anunciados el 20 de septiembre tiene una gran expectación, más si cabe cuando su nombre figura junto al de Morante de la Puebla: “Estar anunciado con Morante se vive con presión, con mucha presión. Ser de aquí también añade un plus de intranquilidad, pero tenemos mucha ilusión. Es una corrida muy similar a la de otros años, bien hecha, con seriedad y bonita, de buenas hechuras. A partir de ahí depende de las circunstancias y de cómo quieran salir, pero sobre el papel hemos echado una corrida con la categoría de Salamanca y de los toreros que vienen”, asegura.

Junto a Morante, este año están acartelados dos por dos jóvenes promesas de Salamanca: Ismael Martín, el matador que suma más trofeos en una misma tarde en las últimas dos ferias, y Julio Norte, que se presenta por primera vez como matador de toros en esta plaza con apenas un mes de alternativa.

El ‘Toro de Oro’ también se mira con buenos ojos desde la Casa Matilla: “Si te lo dan es porque las cosas han salido bien”.

Desenjaule, 8 de septiembre Como todos los años, tres días antes de la celebración del primer festejo, La Glorieta será testigo del desencajonamiento de cuatro corridas de toros, que en esta ocasión, si la empresa respeta el orden de ediciones anteriores, saldrán al ruedo las corridas de Montalvo, Domingo Hernández y Garcigrande junto a la novillada de Adelaida Rodríguez.