Tres alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca debutarán en La Glorieta el 8 de septiembre con erales de Esteban Isidro

La Clase Práctica programada para el día del desenjaule en Salamanca, el 8 de septiembre, correrá a cargo de tres alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca que harán el paseíllo por primera vez en La Glorieta.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, Diego Ortega, íñigo Norte y Samuel Berdejo son los novilleros sin caballos que estoquearán, por este orden, los erales de la ganadería de Esteban Isidro.

Diego Ortega será el primero de los tres en tomar contacto con las reses reseñadas. Actualmente se encuentra inscrito en la escuela salmantina aunque es vallisoletano de nacimiento. Debutó de luces el año pasado en el mes de agosto en el municipio de Vivestre, perteneciente a la comarca de Vitigudino.

Respetando el orden de antigüedad según el carné de profesional, el siguiente en salir al ruedo será Norte, también uno de los alumnos destacados de la Escuela de Salamanca que podrá expresar sus dotes artísticas ante sus paisanos. Su debut de luces ante el público tuvo lugar en marzo del año pasado en Bellegarde, Francia.

El último de los actuantes es Samuel Berdejo, zaragozano de nacimiento, que también está cursando clases de tauromaquia en Salamanca. Su debut de luces también fue en Francia, en la localidad de Bougue.

Sus actuaciones tendrán lugar justo después del desencajonamiento de algunas de las reses que serán lidiadas durante los festejos de la Feria Taurina, enmarcada entre el 11 y el 13, y el 18 y el 20 de septiembre.

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