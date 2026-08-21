Ingresado en el Hospital de Salamanca un niño tras caerse de un balcón

Un menor de unos doce años ha tenido que ser ingresado en el Hospital de Salamanca después de sufrir una caída desde un balcón en San Pedro de la Viña, localidad de Santibáñez de Vidriales. El accidente tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde de este jueves, cuando el menor se encontraba en el balcón de la vivienda.

Publicidad Publicidad

Según las primeras informaciones, la barandilla habría cedido debido al mal estado de los tornillos que la sujetaban, provocando que el pequeño se precipitara al vacío.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, junto con los servicios de emergencias sanitarias y un helicóptero medicalizado. En un primer momento se planteó trasladar al menor a León, aunque finalmente fue traído a Salamanca debido a que las condiciones meteorológicas dificultaban el vuelo hacia la capital leonesa.