Intentan robar en una furgoneta a plena luz del día en la calle Olmedo

Agentes de la Policía Nacional y efectivos pertenecientes a la Unidad de Policía Científica se han personado en la mañana de este viernes, alrededor de las 12:20 horas, en la calle Olmedo.

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Intento Robo En Una Furgoneta En La Calle Olmedo

Tal y como ha podido Salamanca24horas, los funcionarios policiales habrían sido movilizados tras ser alertados por el intento de robo en una furgoneta a plena luz del día.

El delincuente, o delincuentes, habrían tratado de forzar la cerradura de la puerta del conductor, sin éxito.

Furgoneta en la que han intentado robar

Los agentes de la Policía Científica han tratado de extraer huellas o vestigios biológicos que pudieran haber dejado los autores para, posteriormente, cotejarlos y poder esclarecer la autoría de la tentativa.

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