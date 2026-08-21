Intentan robar en una furgoneta a plena luz del día en la calle Olmedo

Agentes de la Policía Nacional y efectivos pertenecientes a la Unidad de Policía Científica se han personado en la mañana de este viernes, alrededor de las 12:20 horas, en la calle Olmedo.
Tal y como ha podido Salamanca24horas, los funcionarios policiales habrían sido movilizados tras ser alertados por el intento de robo en una furgoneta a plena luz del día.
El delincuente, o delincuentes, habrían tratado de forzar la cerradura de la puerta del conductor, sin éxito.
Los agentes de la Policía Científica han tratado de extraer huellas o vestigios biológicos que pudieran haber dejado los autores para, posteriormente, cotejarlos y poder esclarecer la autoría de la tentativa.
Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones por estos hechos.