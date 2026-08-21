Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en Castellanos de Moriscos

Un motorista de unos 30 años ha fallecido este viernes por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la N-620A, a la altura del kilómetro 233, en Castellanos de Moriscos.

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El suceso se produjo a las 6:56 horas, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada alertando de que un motorista se encontraba inconsciente en la calzada tras haber sufrido un accidente con un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los servicios de emergencia. Posteriormente, se informó de la detención del conductor del turismo implicado en el accidente.

Tal y como ha podido saber este medio, el conductor se habría dado a la fuga tras el siniestro, aunque habría regresado posteriormente al lugar de los hechos. Además, el detenido habría dado positivo en la prueba de alcoholemia realizada tras el accidente.