Herida una mujer en un incendio en un restaurante de Ciudad Rodrigo

Una mujer ha resultado herida en una mano en un incendio en un restaurante de Ciudad Rodrigo. Según han indicado desde los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León, el incidente ha ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes, 21 de agosto, a las 07:37 horas.

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Tras el aviso, tanto Policía Local como Guardia Civil y los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar de los hechos para esclarecer qué ha ocurrido, además de atender las heridas por quemaduras en una mano que habría sufrido la mujer de unos 50 años, según informan desde el 112.