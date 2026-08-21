Allanamiento u ocupación: cuando entrar en una casa ajena puede acabar en prisión o en una multa

El episodio ocurrido en Garcihernández reabre el debate mediático sobre las diferencias entre allanamiento de morada y ocupación. El asunto no es menor: la calificación puede ser decisiva a la hora de determinar qué delito se ha cometido y qué consecuencias puede tener.

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La diferencia principal está en una palabra: morada. El Código Penal considera allanamiento cuando una persona entra en la morada de otra o permanece en ella contra la voluntad de quien la habita. Es decir, lo que se protege en este caso es el espacio donde una persona desarrolla su vida privada. La pena básica es de seis meses a dos años de prisión. Si se utiliza violencia o intimidación, puede aumentar hasta cuatro años de prisión, además de una multa.

Y hay un detalle importante: el propietario no tiene que estar dentro de la vivienda cuando se produce la entrada. Una casa puede seguir siendo una morada aunque sus habitantes estén trabajando, de vacaciones o hayan salido durante unas horas. Por eso, no se puede decir simplemente que una vivienda está "vacía"porque en ese momento no haya nadie dentro.

La situación es diferente cuando el inmueble no constituye una morada. En esos casos puede entrar en juego el delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal. El supuesto más conocido es el de quien ocupa sin autorización un inmueble ajeno que no constituye morada y permanece allí contra la voluntad de su titular.

Cuando esa ocupación se produce sin violencia ni intimidación, el artículo 245.2 establece una pena de multa de tres a seis meses. La Fiscalía considera esta conducta un delito leve.

El asunto cambia si para ocupar el inmueble se utiliza violencia o intimidación. El artículo 245.1 contempla en ese caso una pena de uno a dos años de prisión, además de las penas que puedan corresponder por la violencia utilizada. La Fiscalía califica esta modalidad como un delito menos grave.

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Por eso, cuando se produce una entrada en una propiedad ajena, no basta con decir que “han ocupado una casa”. Policía, Fiscalía y jueces tienen que analizar qué inmueble es, si constituye una morada, cómo se produjo la entrada y qué ocurrió después. Esos detalles son los que pueden determinar si estamos ante un allanamiento de morada o ante una usurpación.

También ha cambiado la forma de tramitar estos delitos. Desde la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, los delitos de allanamiento de morada del artículo 202 y los de usurpación del artículo 245 aparecen incluidos entre los delitos que pueden tramitarse por el procedimiento de enjuiciamiento rápido cuando se cumplen los requisitos legales. Eso no significa que todos los casos se resuelvan automáticamente por esa vía.

En el caso de la usurpación pacífica del artículo 245.2, además, hay que mantener una precisión importante: aunque la reforma la incluye en ese listado procesal, continúa teniendo la consideración de delito leve, con una pena de multa de tres a seis meses.

Si se ha entrado o permanecido contra la voluntad del morador en una vivienda que constituye su morada, podemos estar ante un allanamiento. Si se ocupa sin violencia un inmueble que no constituye morada, podemos estar ante una usurpación.