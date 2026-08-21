UPL aboga porque los pacientes realicen rehabilitación en los centros sociosanitarios más cercanos aunque dependan de otras áreas de salud

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha enviado un escrito en el que abogan porque los pacientes puedan realizar sus sesiones de rehabilitación en los centros sociosanitarios más cercanos, con independencia de que pertenezcan a otra área de salud y que las radiografías o lesiones derivadas de urgencias también puedan realizarse en los centros de salud más próximos.

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Por esto, reclaman a la Junta de Castilla y León que impulse y favorezca una total permeabilidad entre zonas fronterizas de distintas áreas de salud, de cara a no perjudicar a los pacientes. Con esto, dicen, se facilitaría el uso de los recursos sanitarios ordinarios que se sitúan en los centros de salud más cercanos, para que los ciudadanos no tengan que desplazarse a otros lugares más lejanos en busca de estos servicios.

Esta petición ha sido realizada por UPL a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en las cortes autonómicas. De ser aprobada llegaría a tener un impacto directo en los centros sanitarios de Béjar y Peñaranda de Bracamonte, donde se podrían incrementar los servicios sanitarios al aumentar su potencial cartera de pacientes.