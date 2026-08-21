Arrancan las obras en la avenida de Santiago Madrigal y en las calles Fernando Santos y Enrique de Villena

El Ayuntamiento de Salamanca lleva realizando una serie de obras durante el verano de cara a la campaña de asfaltado que está llevando a cabo en la capital del Tormes. Tras iniciar otras actuaciones en Puente Ladrillo, es el turno de la avenida de Santiago Madrigal, además de sumarse en el barrio de Garrido las calles Fernando Santos y Enrique de Villena.

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Santiago Madrigal

En Santiago Madrigal se realizará un estrechamiento de carriles como consecuencia de las labores previas al asfaltado, levantando algunas de las tapas, mientras que en las calles Fernando Santos y Enrique de Villena se cortarán al tráfico de vehículos el acceso desde la avenida de los Cipreses mientras dure el asfaltado.

Fernando De Santos