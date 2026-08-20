El Ayuntamiento de Salamanca limpia las pintadas vandálicas sobre el monolito de las Brigadas Internacionales

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado las labores de limpieza de la placa dedicada a las Brigadas Internacionales que sufrieron prisión durante la Guerra Civil, una acción acometida junto a la iglesia de Sancti Spíritus tras las quejas de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.

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La placa, situada en lo que era el antiguo Convento de las Comendadoras de la Orden de Santiago, en la parte trasera de la Iglesia de Sancti Spíritus de Salamanca, aparecía con unas pintadas negras en las que se tachaban los nombres de los antiguos miembros de las Brigadas Internacionales.

Julio Fernández García, presidente de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, ha indicado la estrecha relación con el propio consistorio, con el que han colaborado otras ocasiones para otros memoriales existentes en la ciudad de Salamanca.

De este modo, desde la propia organización expusieron que en otros actos vandálicos, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Salamanca han actuado con rapidez por lo que pedían que “procedan a la limpieza del monolito de homenaje a las Brigadas Internacionales”, unas peticiones atendidas rápidamente por el consistorio.