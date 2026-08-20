Movilidad, servicios sociales y mantenimiento: las cuentas pendientes de Puente Ladrillo

Los vecinos de Puente Ladrillo reclaman al Ayuntamiento de Salamanca soluciones a varios problemas que, según denuncian, llevan años pendientes. Así lo han trasladado durante un encuentro mantenido con el Grupo Municipal Socialista, en el que se abordaron las principales necesidades del barrio.

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Una de las mayores preocupaciones es la falta de respuesta municipal a las demandas vecinales. El PSOE denuncia que, pese al discurso del Ayuntamiento sobre participación ciudadana, muchas de las reivindicaciones planteadas por los vecinos continúan sin recibir una solución.

Entre las cuestiones más importantes se encuentra la situación de los servicios sociales. Puente Ladrillo pertenece al área de actuación del CEAS de El Rollo, cuya elevada extensión y población ya ha sido criticada por los socialistas. Los vecinos reclaman su desdoblamiento y la creación de un punto de atención social en el propio barrio.

La movilidad es otra de las principales reivindicaciones. Se solicitan mejoras en las líneas de autobús 4 y 10, especialmente en sus frecuencias, además de una conexión más adecuada con el centro de salud de Prosperidad.

También preocupa el estado de conservación del barrio, con quejas por socavones, falta de limpieza en algunos descampados, árboles que generan preocupación y zonas verdes que, según los vecinos, no reciben el mantenimiento necesario.

Por otro lado, Puente Ladrillo reclama desde hace años una biblioteca, aunque existe preocupación por que su instalación pueda suponer la eliminación de aulas u otros espacios actualmente en funcionamiento en el Centro Municipal Integrado. El PSOE defiende que la solución debe pasar por sumar nuevos servicios sin eliminar los ya existentes.

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