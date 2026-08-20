Activada la alerta por lluvias en toda Castilla y León hasta primera hora de la mañana de este viernes

Protección Civil de Castilla y León ha activado la alerta por lluvias en las nueve provincias de Castilla y León desde las 12:00 horas de este jueves, 20 de agosto, hasta el viernes, 21 de agosto. A pesar de que destacan entre todas las alertas amarillas de León, Burgos y Soria, los demás territorios no se librarán de lluvias que podrán causar estragos en diferentes puntos de la región.
De este modo, la Junta de Castilla y León sigue realizando un seguimiento permanente a la evolución meteorológica de la comunidad, sin descartar que pueda volver a activarse la alerta durante el fin de semana ante las lluvias que se esperan en las nueve provincias, con especial hincapié en la cordillera Cantábrica de León y el sistema Ibérico de Burgos y Soria.
Entre las recomendaciones de la institución regional se encuentran las siguientes:
- Extremar las precauciones durante los episodios de tormenta y evitar desplazamientos innecesarios en los momentos de mayor intensidad.
- En caso de encontrarse en el interior de la vivienda, permanecer en las zonas altas, no bajar a las zonas inundables como el sótano, el garaje, etc.
- No dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.
- Lleva a los animales domésticos a zonas seguras.
- En caso de encontrarse en el exterior, buscar refugio en un edificio o vehículo y evitar permanecer en zonas expuestas.
- Evitar transitar por zonas próximas a cauces de ríos, arroyos, zonas inundables o áreas susceptibles de acumulación de agua.
- Extremar la precaución en carretera ante posibles reducciones de visibilidad, acumulaciones de agua y presencia de objetos o ramas en la calzada.
- En caso de tormentas con fuerte aparato eléctrico, evitar permanecer en zonas abiertas y alejarse de árboles, estructuras metálicas y elementos que puedan atraer descargas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por las rachas de viento.
- Ante cualquier emergencia, contactar con el 112.