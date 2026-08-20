Activada la alerta por lluvias en toda Castilla y León hasta primera hora de la mañana de este viernes

Protección Civil de Castilla y León ha activado la alerta por lluvias en las nueve provincias de Castilla y León desde las 12:00 horas de este jueves, 20 de agosto, hasta el viernes, 21 de agosto. A pesar de que destacan entre todas las alertas amarillas de León, Burgos y Soria, los demás territorios no se librarán de lluvias que podrán causar estragos en diferentes puntos de la región.

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De este modo, la Junta de Castilla y León sigue realizando un seguimiento permanente a la evolución meteorológica de la comunidad, sin descartar que pueda volver a activarse la alerta durante el fin de semana ante las lluvias que se esperan en las nueve provincias, con especial hincapié en la cordillera Cantábrica de León y el sistema Ibérico de Burgos y Soria.

Entre las recomendaciones de la institución regional se encuentran las siguientes: