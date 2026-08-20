Salamanca contará con 20 nuevos radares pedagógicos

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a instalar un total de 20 nuevos radares pedagógicos ubicados en la capital del Tormes. Una serie de dispositivos que buscan que los conductores reduzcan de manera voluntaria la velocidad de sus vehículos en determinados tramos de la ciudad, sin multas de momento.

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Estos radares sirven para analizar datos de diferentes tramos de la ciudad, que más tarde se remiten a la Sala de Control de Tráfico para estudiar qué medidas son necesarias en cada uno de los diferentes tramos. La inversión ha sido de 258.437 euros del superávit municipal para seguridad vial, anunciada en abril, destinando 146.414 euros se destinan a los radares pedagógicos y 113.379 euros a balizas de refuerzo semafórico en 60 ubicaciones.

Estos se sumarán a los otros 12 radares pedagógicos situados en la carretera de Aldealengua con calle Hortelanos; el paseo de la Estación con calle Elcano; la avenida Alfonso IX de León junto al colegio Santa Teresa; la avenida Alfonso IX de León con plaza de Madrid; la carretera de Ledesma junto a calle Relojeros; la carretera de Ledesma con calle Guijuelo; la calle Babia con calle del Bachiller Sansón Carrasco; la calle Mayor de Chamberí con calle de Núñez Losada; la avenida José Núñez Larraz junto al puente del VIII Centenario; el puente Sánchez Fabrés, en dirección salida de la ciudad; el puente de Felipe VI, en dirección entrada de la ciudad; y la calle Buenaventura con calle San Damián.

Los nuevos estarán situados en las siguientes localizaciones: