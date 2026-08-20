La impotencia de la propietaria de la vivienda okupada en Garcihernández: "Es una desgracia para todo el pueblo"

La ocupación de una vivienda en la calle La Plata de Garcihernández mantiene movilizado al municipio y a buena parte de la comarca. Margarita, una de las propietarias del inmueble, reconoce que apenas ha podido dormir desde que conocieron lo ocurrido y asegura que la familia ya tiene decidido acudir a la vía judicial.

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"No he dormido prácticamente", explica Margarita, quien señala que durante la mañana la situación se encuentra más tranquila, aunque permanece la preocupación por lo que pueda ocurrir. Según afirma, la Guardia Civil les ha informado de que incluso otras personas habrían intentado entrar posteriormente en la vivienda.

La propietaria declara a este medio que la familia denunciará los hechos y dejará que sean los tribunales los que determinen los siguientes pasos. "Denunciar y que decidan", resume. Al mismo tiempo, es consciente de que el proceso puede prolongarse: "Hasta que salga el juicio, están en la casa".

Según el relato de los vecinos, la familia que ha ocupado la vivienda sería de origen cubano. Los residentes aseguran que en el interior habría dos adultos, tres menores y un perro.

"Es una casa que te dejan, que tienes cariño y apego" Para Margarita, el problema va mucho más allá de una cuestión económica. La vivienda pertenecía a su tío, fallecido hace varios meses, y asegura que la familia mantiene un importante vínculo emocional con el inmueble.

"Es algo que te dejan, que tienes cariño, que tienes apego a ella, porque es de un familiar que tú has cuidado, que te ha dolido su muerte y que la veas destrozada", lamenta.

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La propietaria teme además que la vivienda pueda sufrir daños y que recuperarla termine suponiendo un importante desembolso económico "va a ser complicado y mucho dinero", señala.

La ocupación, a plena luz del día Margarita vive a apenas unos metros de la vivienda y explica que los vecinos pudieron advertir rápidamente lo que estaba sucediendo "es un pueblo, no es una ciudad que cada uno está a lo suyo", apunta.

Según su relato, varios residentes comenzaron a avisarles de que había personas entrando en la casa. "Vimos la puerta y nos empezaron a avisar gente que vive al lado de la casa ocupada" esclarece.

Los propietarios sostienen que la cerradura habría sido cortada con una radial para acceder al interior.

Margarita asegura que era la primera vez que veía a esas personas en el pueblo, aunque afirma que durante los días anteriores algunos vecinos habían observado "gente extraña" y varias furgonetas por la localidad.

Una familia con tres menores y un perro Según el relato de la propietaria, durante la tarde del miércoles pudieron observar en el interior de la vivienda a dos adultos, tres menores y un perro. Margarita asegura que posteriormente habrían llegado más personas, aunque no dispone de información sobre cuántas permanecen actualmente dentro.

La situación ha generado una fuerte reacción entre los vecinos "el pueblo está muy movilizado", afirma Margarita, que considera que lo ocurrido no afecta únicamente a su familia. "Es una desgracia para el pueblo entero", sostiene.

Los vecinos tienen previsto concentrarse a las 22:00 horas de este jueves frente a la vivienda para mostrar su rechazo a la ocupación.