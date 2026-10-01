Alba de Tormes continúa con los trabajos de control selectivo de la vegetación

Alba de Tormes continúa en los trabajos de control selectivo de la vegetación en el entorno del río Tormes, actuando en esta ocasión en un nuevo tramo de la calle Alcázar, situado junto al situado junto al Juzgado de Paz y la Casa Molino.

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La actuación tiene como fin el control de la vegetación exuberante para favorecer el desarrollo de las especies de arbolado y arbustos autóctonos, y mejorar la seguridad y la visibilidad junto al cauce en esta zona urbana emblemática de la villa.

Además, según informan desde el Ayuntamiento de la localidad, la intervención en el cauce y las márgenes del río requiere de una tramitación previa con el organismo de cuenca competente, como la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), para valorar que no se produzcan daños irreversibles en la vegetación del Dominio Público Hidráulico a la vez que se garantice la seguridad de viandantes e infraestructuras públicas y de saneamiento frente a avenidas e inundaciones.