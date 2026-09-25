Alba de Tormes prepara un nuevo taller sobre Inteligencia Artificial

El Espacio CyL Digital de la Casa Molino de Alba de Tormes ha finalizado un taller presencial dedicado al uso de diferentes herramientas de Google.

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Durante la formación, los participantes han aprendido trucos prácticos para organizar Google Fotos, liberar espacio de almacenamiento en sus teléfonos móviles y sacar mayor partido a aplicaciones como Google Calendar, Keep o Meet.

La actividad tendrá continuidad el próximo 8 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas, con el taller ‘5 cosas útiles que puedes hacer con Inteligencia Artificial en tu día a día’.