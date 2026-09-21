La artesanía inundará Alba de Tormes con una nueva edición de su Feria del Barro

El color de la cerámica y la belleza de la artesanía del barro regresarán a Alba de Tormes durante la nueva edición de la Feria del Barro 2026, que se celebrará el 10 y 11 de octubre en la Plaza Mayor.

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Durante la presentación del evento, en la que han participado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes y Tomás Pérez, alfarero y coordinador de la feria, Miguélez ha destacado la importancia del encuentro para «promocionar la alfarería y seguir dando a conocer la filigrana de Alba de Tormes, una técnica única». Asimismo, ha expresado su agradecimiento a las familias Pérez y Dueñas, «cuya dedicación permite mantener viva esta valiosa tradición en la Villa Ducal», así como a la Junta de Castilla y León y otras instituciones que muestran su apoyo en esta feria y a todos los artesanos y personas que hacen posible que esta muestra salga adelante.

La feria ofrecerá un amplio catálogo de actividades como talleres, concursos profesionales, demostraciones en vivo y exposiciones. En ambas jornadas se mantendrá abierto el certamen a la ‘Mejor Pieza’ y el Museo de Alfarería celebrará jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El sábado 10 de octubre comenzará a las 11:00 h con la apertura de puestos. Destacan la demostración de torno tradicional por Carmen Pascual (12:30 h), la inauguración oficial con el Grupo Charro Albense (13:00 h), la exhibición de pintura creativa con técnica persa por el Taller Alfacer (18:00 h) y los talleres simultáneos de torno para adultos y niños (20:30 h).

El domingo 11 de octubre acogerá el concurso profesional «1 kg. de barro» (11:30 h) y el taller participativo de torno con Gerardo Cambronero (13:00 h). Por la tarde se realizará una demostración de pintura artesanal (17:30 h) y un corte de jamón solidario en plato de barro a beneficio del Movimiento Burujú (18:30 h). La entrega de premios, a las 20:00 h, pondrá el broche final a esta edición.

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