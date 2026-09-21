La USAL inaugura su nuevo curso con su tradicional Feria de Bienvenida: “Este evento es un éxito”

La temporada lectiva ya ha comenzado. Salamanca ya desprende por sus calles, locales y barrios el ambiente universitario tan característico de la capital del Tormes. Y con ella, no podía faltar la tradicional Feria de Bienvenida organizada por la Universidad de Salamanca en las inmediaciones del Polideportivo Miguel de Unamuno.

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Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, varios expositores y stands informativos ofrecen información sobre los servicios de la USAL y demás entidades colaboradoras con la misma. Así, tanto los estudiantes que comienzan este año 2026 aventura universitaria como aquellos que ya llevan varios cursos en esta universidad pueden dar la bienvenida al curso en una jornada de convivencia e información.

En cuanto a las autoridades presentes, además de Juan Manuel Corchado, rector de la USAL, a lo largo de la mañana, técnicos de las concejalías de Promoción Económica, Juventud, Salud Pública, Consumo, Participación Social y Voluntariado atienden las consultas de los estudiantes, ofreciendo información detallada y resolviendo dudas para facilitar tanto el conocimiento de los servicios municipales como su integración en el tejido social de Salamanca.

En concreto, el polideportivo del Campus Miguel de Unamuno se llena este lunes 21 de septiembre de stands informativos de los principales Servicios y Unidades de la USAL, del Consejo de Delegaciones y Asociaciones de Estudiantes, así como de instituciones públicas, como la Junta de Castilla y León o representantes de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Los asistentes también se pueden encontrar expositores de asociaciones y organizaciones sociales, sindicatos, empresas amigas de la USAL y diversas ONGs. Además de información sobre las diferentes actividades de la USAL, los estudiantes también pueden disfrutar de actividades deportivas organizadas por el Servicio de Educación Física y Deporte (SEFYD) o de la tapa solidaria ofrecida por la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes.

En concreto, Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca (USAL), ha manifestado su orgullo al recibir un total de 129 stand, siete más que en la Feria de Bienvenida del pasado año 2025: “Este evento es un éxito, cada vez no solo atraemos más estudiantes sino a más gente que está en contacto directo con los estudiantes desde que llegan a la Universidad de Salamanca”.

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En relación con la sensación experimentada por los estudiantes que asisten a esta feria, Corchado ha asegurado que a los presentes “les gusta mucho este evento”: “Reciben información útil sobre aquellos ámbitos que son de su interés, se enteran de lo que pueden hacer a nivel de formación continua, de lo que pueden hacer a nivel de deportes y de las actividades culturales que hay en la Universidad”.

Un ejemplo de estos estudiantes son Laura y Lucía, estudiantes del tercer curso del Grado de Biotecnología. Tal y como apuntan, es la tercera y segunda vez, respectivamente, que acuden a esta feria: “Venimos para la información general de nuevas actividades”, explican, añadiendo que el pasado año se apuntaron a la Asociación de Biotecnología organizada por los propios estudiantes de este grado: “Este proyecto visibiliza la biotecnología y propone varias actividades que incitan a interesarte por la ciencia, que es un campo en ocasiones desconocido”.