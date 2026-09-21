Seis escuelas de español de Salamanca, Soria y Valladolid viajan a Bruselas a las XVI Jornadas Tecnológicas de Español

Seis escuelas de español de Salamanca, Soria y Valladolid han viajado a Bruselas a las XVI Jornadas Tecnológicas de Español, a la que han asistido 58 profesores, donde se impartieron diferentes talleres didácticos sobre inteligencia artificial, multilingüismo, motivación o herramientas digitales entre otros, proporcionando a los profesores asistentes formación práctica y actualizada sobre estas herramientas tecnológicas entendidas como instrumentos educativos en la clase de español.

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La segunda cita, tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en Cerdeña. Desde Castilla y León se desplazarán en total nueve centros de Burgos, Salamanca y Valladolid.

Es la primera vez que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia organizan una jornada en la isla, donde estarán presentes la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de Burgos