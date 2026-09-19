Los estudiantes salmantinos en México descartan regresar y seguirán con su intercambio tras el crimen de Claudia Tacoronte

Los estudiantes salmantinos que realizan sus intercambios académicos en México han decidido continuar con sus estancias hasta finalizar el periodo establecido, a pesar de la conmoción generada por el trágico asesinato de la joven de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte. Las universidades de Salamanca concentran casi la mitad de los alumnos de Castilla y León en el país azteca, sumando un total de 16 jóvenes entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca, y ninguno de ellos ha solicitado su renuncia ni ha pedido regresar a España durante la última semana.

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Desde ambas instituciones salmantinas se ha mantenido un contacto permanente con los alumnos para ofrecerles la atención, el asesoramiento y el apoyo necesarios tras los hechos ocurridos. A pesar del impacto de la noticia, la respuesta de los estudiantes ha sido unánime en su deseo de seguir adelante con su experiencia internacional, recibiendo el respaldo absoluto de sus universidades de origen, que han garantizado la seguridad y el seguimiento continuo de todos ellos.