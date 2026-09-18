La ayuda para cursar gratis el primer año de universidad podrá pedirse la próxima semana

Matricularte por primera vez en la universidad y que está sea pública y esté en Castilla y León, estar empadronado en la comunidad y cumplir con los requisitos para ser beneficiario de una ayuda, es decir, estar al corriente de obligaciones tributarias son los requisitos que necesitas para beneficiarte de la ayuda de la Junta para que tu primer año de carrera de salga gratis.

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Unas ayudas que podrán solicitarse a partir de la próxima semana ya que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes que el próximo lunes, 21 de septiembre, se publicará la convocatoria de la gratuidad de la primera matrícula.

Fernández Mañueco ha puesto en valor la fortaleza y la calidad del sistema universitario de Castilla y León durante el solemne acto de apertura del Curso Académico 2026-2027 de las Universidades de la comunidad, y ha reafirmado el compromiso de la Junta de seguir impulsándolo para convertirlo en un referente cada vez más atractivo, capaz de ofrecer más oportunidades y de favorecer que los jóvenes estudien, trabajen y desarrollen su proyecto de vida en la Comunidad.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha puesto en valor los nuevos grados estratégicos que ya son una realidad, entre los que se encuentra el grado de Veterinaria en Salamanca. En conjunto, la oferta académica alcanza este curso los 393 grados, 327 másteres y 117 doctorados.