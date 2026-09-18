Salamanca se viste de Semana Santa para acoger el XXXVII Encuentro de Cofradías

Salamanca se despide de su escenario diciendo adiós a las Ferias y Fiestas para dar la bienvenida a otra de las fechas más especiales del año, el XXXVII Encuentro de Cofradías que tendrá lugar en la ciudad del 24 al 27 de septiembre. Con una bonita transición en la Plaza Mayor de Salamanca, se ha pasado directamente del escenario a los reposteros que ya lucen en los balcones de la fachada del Ayuntamiento de Salamanca, recordando cada uno de los símbolos y escudos que recoge la Semana Santa salmantina.
No solamente servirá para la 'macroprocesión' que se vivirá el sábado, 26 de septiembre, sino que todos los visitantes que se acerquen con motivo del Encuentro Nacional podrán disfrutar de cada uno de los escudos que conforman las cofradías y congregaciones en el lugar más icónico de la capital del Tormes, con permiso de la Catedral de Salamanca.