El elevado precio del gasóleo agrícola moviliza a las OPAS que llevarán la protesta a las calles

Las Organizaciones Profesionales Agrarias, OPAS, han anunciado movilizaciones del sector agroganadero en todo el territorio nacional. Aunque todavía no han dado fechas concretas ni lugares para las protestas, aseguran que saldrán a la calle de forma urgente. El motivo: la subida de los combustibles.

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En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han asegurado que "el campo no puede esperar más: la subida de los combustibles, imprescindibles para producir alimentos, ha llevado a las explotaciones a una situación límite".

Afirman que desde el inicio de la guerra de Irán y, sobre todo, en los últimos meses la subida del precio del combustible y de los fertilizantes han "disparado" los costes de producción lo que ha "hundido" la rentabilidad de agricultores y ganaderos de todos los territorios y sectores.

Según los datos que han ofrecido las tres entidades, obtenidos del Ministerio de Agricultura, el gasóleo agrícola ha pasado a costar 1,64 euros el litro este mes de septiembre lo que supone un 48 por ciento más que hace un año.

Denuncian además que el próximo 30 de septiembre termina la ayuda a la compra de gasóleo agrícola sin que se haya dado una alternativa ni las demandas del sector.

"El campo está unido y saldrá a la calle hasta obtener respuestas", aseguran en el comunicado en que afirman que en los próximos días darán a conocer las fechas y lugares de protesta.