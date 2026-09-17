El sector agroganadero pide convocar con urgencia una reunión con la Junta

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque de manera "urgente" la reunión anual con el sector, que enfrenta el inicio de una campaña agrícola "crítica", según informa Europa Press.

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Las organizaciones agrarias han asegurado que para el sector este momento es "crítico y lleno de incertidumbre", lo que hace "más necesario que nunca este encuentro, que coincide con el comienzo de la nueva campaña agrícola", por lo que han reclamado así que se celebre el encuentro entre el sector y el presidente que se desarrolla "desde hace años en estas fechas".

Las OPAs han remitido una carta a Fernández Mañueco para solicitarle esta reunión debido a que el sector agrario de Castilla y León atraviesa "una situación de extraordinaria gravedad" como consecuencia del "fuerte encarecimiento" de los principales insumos de producción, especialmente gasóleo, fertilizantes, energía y maquinaria, y de la persistencia de "precios de venta insuficientes para cubrir los costes efectivos de explotación".

Esta realidad afecta "de manera singular" a los cultivos extensivos, y "muy particularmente" a los cereales y las leguminosas, cuya importancia económica, social y territorial resulta "estratégica" para la Comunidad, han indicado.

"La pérdida continuada de rentabilidad pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones profesionales, compromete el mantenimiento de la actividad agraria en amplias zonas rurales, debilita el tejido cooperativo y agroindustrial asociado y amenaza la posición de Castilla y León como territorio de referencia en la producción cerealista y de proteínas vegetales, suministros esenciales para nuestro importante sector ganadero", han advertido.

A ello se suma, tal y como han indicado estas organizaciones, la necesidad de garantizar el relevo generacional, la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la sostenibilidad económica del medio rural.

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