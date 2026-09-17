Un incendio en una cocina obliga a cortar el tráfico en Torres Villarroel

Un incendio en la cocina de una vivienda del bloque 9 de la avenida de Torres Villarroel ha obligado a movilizar a dos dotaciones de Bomberos de Salamanca pasadas las 13:30 horas de este jueves.

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Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, mientras se procedía al corte del tráfico para facilitar su intervención y permitir el desarrollo de las labores de extinción del fuego.

El fuego se originó en la cocina de la vivienda y provocó una importante acumulación de humo, que también afectó al portal del edificio. Los bomberos realizaron las tareas de ventilación del inmueble y colocaron un ventilador para ayudar a evacuar el humo.