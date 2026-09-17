Dos accidentes de tráfico dejan dos mujeres heridas en Carbajosa de la Sagrada y Villares de la Reina

Dos accidentes de tráfico registrados este jueves en Carbajosa de la Sagrada y Villares de la Reina han dejado a dos mujeres heridas, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

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El primero de los siniestros tuvo lugar a las 10:16 horas en la rotonda del Leclerc, en Carbajosa de la Sagrada, donde se produjo una colisión por alcance entre dos turismos. Como consecuencia del impacto, una mujer de unos 25 años se encontraba indispuesta y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 avisó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un recurso sanitario hasta el lugar de los hechos.

Posteriormente, a las 12:14 horas, se registró otro accidente en la calle Paraguay de Villares de la Reina, en el que se vieron implicados dos turismos. Una mujer de unos 30 años, ocupante de uno de los vehículos, resultó herida en una pierna.

En este caso, el 112 alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió medios al lugar para atender a la afectada.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las heridas ni sobre las circunstancias de ambos accidentes.