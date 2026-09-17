Malestar vecinal por la pérdida de plazas de aparcamiento gratuitas en el entorno de la calle Espronceda

La reciente implantación de la zona ORA en la calle Espronceda ya ha supuesto una mayor dificultad para encontrar aparcamiento gratuito en la zona. Ahora, a esta situación se suma la eliminación de plazas que hasta hace poco se utilizaban para estacionar en uno de los laterales de la calle Barberán y Collar.

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En este tramo se ha pintado una línea amarilla que impide el estacionamiento, reduciendo todavía más las plazas disponibles en una zona donde encontrar aparcamiento ya era complicado, según vecinos de la zona.