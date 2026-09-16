Despliegue de la Policía Local para localizar a una oveja fugada del matadero desde hace dos meses

Curiosa llamada para la Policía Local de Salamanca. Alrededor de las once de la mañana, varios efectivos del cuerpo de seguridad acudieron a la zona del Marín para localizar a una oveja.

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Pero la intrahistoria no queda ahí. Desde hace dos meses, el animal campa libremente por la zona y varios vecinos han alertado a la Policía tras avistarla en el parque de La Salud en Tejares.

Policía En El Puente Del Marín 2

Este miércoles, la llamada fue para alertar que el animal se encontraba en la zona del Marín. Y los policías se pusieron en marcha para buscar a la oveja, que lleva fugada desde el pasado 11 de julio. Un coche de la Policía Local y dos motos se trasladaron al lugar para intentar localizar al animal, aunque todavía no han podido encontrar a la oveja ‘fugada’.

Varios vecinos se han cruzado con la oveja de forma habitual en algunos caminos entre El Marín y Tejares y han enviado sus fotos a SALAMANCA24HORAS.COM.

La Policía Local Busca a Una Oveja Fugada En La Zona Del Marin