La Luna, protagonista este sábado en Salamanca con telescopios y entrada gratuita

Salamanca volverá a mirar al cielo este sábado, 19 de septiembre, con motivo de la XVII Noche Internacional de la Observación de la Luna, una iniciativa internacional respaldada por la NASA que busca acercar la astronomía a todos los públicos.

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La Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE) instalará su batería de telescopios en el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde los asistentes podrán observar la Luna de 21:00 a 00:00 horas. La actividad será gratuita y abierta a todos los públicos.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será su apuesta por la accesibilidad, con un puesto de observación adaptado para que las personas con movilidad reducida y usuarias de sillas de ruedas puedan disfrutar también de la observación de la superficie lunar.