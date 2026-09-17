El nuevo Centro de Salud Prosperidad contará con un nuevo mamógrafo digital

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, durante el Consejo de Gobierno, la adquisición de un mamógrafo digital para la Unidad de Mamografías del nuevo Centro de Salud Prosperidad en Salamanca. Para esta compra está destinado un total de 245.100 euros, integrados en un gasto total de de 2.994.056 euros.

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A parte de esta mejora, derivada del Acuerdo Marco 2023/141 e integrada en el Programa de Prevención de cáncer de mama en el Área de Salud de Salamanca, la totalidad del importe estará destinado también a la contratación del suministro de prótesis de cadera en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y un equipo de tomografía computarizada para simulación de radioterapia en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

En concreto, se han aprobado 1.989.091 euros para el suministro de prótesis de cadera compatibles con el equipo robótico ‘sistema MAKO’ para el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.