La Policía Local consigue capturar a la oveja que llevaba dos meses suelta por Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha conseguido capturar este miércoles a la oveja que llevaba cerca de dos meses suelta por distintos puntos de la ciudad.

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El animal permanecía fugado desde el pasado 11 de julio y había sido visto en varias ocasiones por vecinos, entre ellas en el parque de La Salud, en Tejares. Este miércoles, una nueva alerta situó a la oveja en la zona del Marín, hasta donde se desplazaron efectivos policiales para intentar localizarla.

La búsqueda se prolongó durante la mañana y, finalmente, alrededor de las 14:00 horas, la oveja fue localizada y capturada cerca del matadero, poniendo fin a varias semanas en las que el animal había recorrido diferentes zonas de Salamanca.