Las Juventudes Socialistas de Salamanca eligen este sábado a su nueva dirección

Las Juventudes Socialistas de Salamanca celebrarán este sábado, 19 de septiembre, su XVII Congreso Ordinario, una cita marcada por la proclamación de Sergio Maqueda como nuevo secretario general de la organización provincial.

Publicidad Publicidad

El encuentro comenzará a las 10:30 horas en la sede provincial de UGT bajo el lema ‘La voz charra, la juventud avanza’. Además del relevo en la dirección, la militancia votará la renovación de los órganos provinciales y las nuevas líneas estratégicas de la organización.

La jornada contará con representantes del PSOE, CCOO, UGT y Juventudes Socialistas de Castilla y León, que participarán en la apertura del congreso.

Por la tarde, el programa se centrará en dos asuntos: Cooperación Internacional y Municipalismo Joven, con la participación de expertos y representantes municipales de Castilla y León.