La bicicleta gana terreno en Salamanca: el uso del carril bici crece hasta un 424%

El uso de la bicicleta continúa creciendo en Salamanca. Según los datos recogidos por la Policía Local, el número de usuarios del carril bici ha aumentado de forma notable en los últimos tres años, con incrementos que llegan hasta el 424% en el acceso al polígono industrial de Los Villares.

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También destaca el crecimiento del 161% en el carril bici hacia el Hospital, mientras que otros puntos de entrada a la ciudad registran aumentos del 124% en la glorieta de la Policía Local, del 80% en la glorieta Leonardo da Vinci, del 26% en José de Lamano Beneite y del 15% en la glorieta de la Charrería.

El Ayuntamiento continúa ampliando esta red para fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso de vehículos a motor. Actualmente, los carriles bici conectan Salamanca con municipios del alfoz como Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina, además de enlazar con el complejo hospitalario, el campus universitario y las estaciones de tren y autobús.

Con las próximas obras en La Aldehuela y en el solar situado junto a la estación de ferrocarril, donde está previsto construir un parque público con 128 huertos urbanos, la red ciclista entre Salamanca y los municipios del alfoz superará los 126 kilómetros.

Además, el Ayuntamiento apuesta por combinar la bicicleta con otros medios de transporte. Los nuevos tramos conectan con aparcamientos gratuitos y paradas de autobús, favoreciendo la intermodalidad y facilitando los desplazamientos hacia el centro sin necesidad de utilizar el coche.

SALenBICI y 24 horas sobre dos ruedas Otra de las iniciativas municipales para impulsar el uso de la bicicleta es SALenBICI, el servicio público de préstamo que cuenta con 47 bases en Salamanca y tres en Santa Marta de Tormes, con 326 módulos y 704 candados. El servicio tiene un coste de 13 euros al año.

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La bicicleta será también protagonista este viernes dentro de la Semana Europea de la Movilidad con la actividad ‘24 horas de bici’, organizada por Amigos de la Bici. La jornada comenzará a las 19:00 horas en el Parque de La Alamedilla y ofrecerá rutas durante 24 horas por Salamanca y distintos municipios del alfoz, entre ellos Villamayor, Santa Marta, Cabrerizos y Carbajosa.