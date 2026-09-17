Los alojamientos de Salamanca rozan el 80 por ciento de ocupación a una semana del Encuentro de Cofradías

Los alojamientos de Salamanca rozan el lleno a una semana de uno de los eventos más importantes de la ciudad, el XXXVII Encuentro de Cofradías que reunirá en Salamanca a miles de personas alrededor de una serie de eventos que tendrá su pico máximo en la ‘macroprocesión’ Vía Áurea.

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Ante la edición número 37 de este evento, 17 cofradías y 16 pasos más una Cruz de Guía desfilarán desde la Catedral de Salamanca, pasando por la Rúa y por la Plaza Mayor, donde meditarán durante dos minutos, para mostrar el máximo esplendor de la Semana Santa de la capital del Tormes.

Con este motivo, muchos de los hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad están casi al completo, cogiendo el testigo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 donde los propios alojamientos también han gozado de muy buena salud.

Los datos que ha facilitado la Asociación de Hostelería de Salamanca hablan de un 76 por ciento de ocupación, donde afectará de manera positiva y directa en los bares y restaurantes de la localidad charra y de su provincia.

Cabe destacar que la programación del Encuentro de Cofradías se extenderá del 24 al 27 de septiembre, con actividades todos los días, destacando las del Palacio de Congresos donde se realizarán mesas de trabajo y diferentes ponencias.

Por otro lado, se espera que el día grande, con la Vía Áurea el viernes, 26 de septiembre, y todos los pasos en las calles de Salamanca tintadas por el color de la piedra de Villamayor, el centro de la capital del Tormes se llene para ver desfilar a todas las cofradías, a excepción de la Hermandad Universitaria.

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