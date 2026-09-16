De las Matemáticas a la Inteligencia Artificial: así cambia la educación en Castilla y León

El curso escolar 2026-2027 llega a Castilla y León con nuevas medidas destinadas a mejorar los resultados educativos y reforzar la atención a alumnos y familias.

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Uno de los principales objetivos será mejorar la enseñanza de Matemáticas y Lectura. Para ello, la Junta impulsará un nuevo Plan de Matemáticas y reforzará el Plan de Lectura. También extenderá a 6º de Primaria las medidas de éxito educativo y creará una red de centros de referencia para compartir buenas prácticas y nuevas metodologías.

La Inteligencia Artificial entra en las aulas La tecnología será otro de los grandes protagonistas del curso. La Junta desarrollará un plan para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. La intención es que cualquier alumno que termine la ESO en Castilla y León sepa utilizar la IA de forma crítica, responsable y eficiente.

También se creará un sistema de alerta temprana para detectar posibles casos de desconexión escolar y actuar antes de que el problema se agrave.

Más profesores y ayudas para las familias El curso comienza con 37.074 docentes, 551 más que el año pasado, además de 190 profesionales adicionales para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.

Las familias también contarán con más apoyo. Cerca de 24.000 niños tendrán acceso gratuito al primer ciclo de Educación Infantil, mientras que alrededor de 100.000 estudiantes dispondrán de libros de texto gratuitos.

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La Junta creará además un Centro de Formación de Familias, que abordará cuestiones como el uso de las pantallas fuera del aula.

La FP supera los 51.000 alumnos La Formación Profesional continúa creciendo en la Comunidad y ya supera los 51.000 estudiantes, con una empleabilidad media cercana al 90 %.

La Junta también prevé reforzar la formación del profesorado, con 7.600 actividades programadas durante este curso.