El Ayuntamiento de Salamanca suspende la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Se suspende la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Tal y como han informado este miércoles los concejales de Educación, Luis Sánchez, y de Turismo, Ángel Fernández, no han podido llegar a un acuerdo.



“Los libreros no se han movido ni un centímetro de su posición”. De esta manera, ha anunciado el edil de Educación que, a pesar de que el Ayuntamiento ha propuesto varias alternativas, no se ha podido concretar un acuerdo: "Hemos tenido varias reuniones en las que hemos escuchado y aportado propuestas", explican, apuntando que han recibido un inmovilismo claro de los libreros.

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Estos debates han sido celebrados con un grupo local de libreros antiguos, en concreto con grupo de cinco librerías: “Unos pocos han arrastrado al resto. De hecho, hay algunas librerías que sí que estaban dispuestas a participar, incluso de fuera de Salamanca, por lo que se intuye que sí es rentable para muchos empresarios”.

Esta negativa de los profesionales viene, principalmente, motivada por una falta de rentabilidad observada a raíz de la duración y la localización propuesta por el Ayuntamiento de Salamanca. En concreto, los libreros pretendían que la feria se celebrase durante una quincena de días en la Plaza Mayor, algo que el consistorio no ha podido ofrecer: "Esta es, de todas las ferias, la que más tiempo ocupa la Plaza Mayor, llegando a cerca de un mes contando con el periodo de montaje y desmontaje".

Ante este problema, el consistorio insiste en que se ha ofrecido una clara intención de debate: “Hemos atendido sugerencias ofrecidas por los libreros, hemos trabajado sobre fechas llegando a plantear incluso coincidir con un puente festivo”, ha apuntado Luis Sánchez.

En este sentido, se ha ofrecido una duración de 16 días en la Plaza de los Bandos o 10 días en la Plaza Mayor, bajando la tasa de participación. Además, tal y como han explicado, esta es, de todas las ferias, la que más tiempo ocupa en la Plaza Mayor, llegando a cerca de un mes contando con el periodo de montaje y desmontaje.