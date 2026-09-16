La Lonja de los Huertos Urbanos acoge el 18 y 19 de septiembre las segundas jornadas medioambientales

El Ayuntamiento de Salamanca junto a ASPRODES han organizado una serie de talleres prácticos y una visita guiada los próximos 18 y 19 de septiembre en la segunda edición de las Jornadas Medioambientales que se celebrarán en la Lonja de los Huertos Urbanos.

Publicidad Publicidad

Desde las 17:00 horas este viernes, 18 de septiembre, se realizará un paseo interpretado por la ribera del río Tormes y así conocer de cerca cuales son los beneficios para la salud que proporcionan los parques de los Huertos Urbanos, así como los Corredores Verdes que han permitido cerrar un circuito peatonal y ciclista de más de 13 kilómetros de ribera a lo largo del término municipal de Salamanca, desde la Isla del Soto hasta La Salud. La visita durará una hora y media.

Para el sábado, 19 de septiembre, se iniciará el taller ‘El huerto en otoño’ a las 9:30 horas, en la misma Lonja de los Huertos Urbanos, donde seguirán un taller de ‘Plumas y carrizos’ a las 11:30 horas y otro taller gastronómico ‘Del huerto… a tu mesa’ a las 13:30 horas.