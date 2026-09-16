El Gobierno aprueba 12,7 millones de euros para realizar mejoras en el aeropuerto de Salamanca

El Gobierno de España ha aprobado una inversión de 58 millones de euros para los aeropuertos de Castilla y León, de los que 12,7 millones son para llevar a cabo mejoras en el aeropuerto de Salamanca.

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El Documento de Regulación Aeroportuaria contempla para el periodo 2027-2031 cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena para impulsar unos aeropuertos más modernos, sostenibles, seguros y competitivos, con la mejora de la experiencia de los pasajeros como prioridad.