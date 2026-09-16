Conocer los detalles en los rostros de los pasos de la Semana Santa de Salamanca a través de ‘Caras y Cruces’

‘Caras y Cruces’ es otra de las exposiciones que ya se pueden disfrutar en el Atrio de la Catedral de Salamanca, un conjunto de piezas donde se describe cada uno de los rostros de las imágenes titulares de las hermandades y cofradías en la que algunas protagonizarán la Vía Áurea durante la tarde/noche del viernes, 26 de septiembre, un acontecimiento que reunirá en la ciudad a miles de personas para disfrutar de uno de los eventos del año.

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Esta muestra se ha inaugurado con motivo del XXXVII Encuentro de Cofradías de Salamanca 2026 que se celebrará en la ciudad del 24 al 27 de septiembre, con un total de 13 estructuras y 52 paneles con fotografías de gran formato, al que han asistido tanto Carmen Seguín, concejala de Tradiciones y Festejos, como el propio presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández.

Inauguración de 'Caras y Cruces' en Salamanca. Fotos del Ayuntamiento de Salamanca

De este modo, podemos acercarnos a los rostros de cada una de las imágenes titulares de cada una de las cofradías de Salamanca, pudiendo apreciar de cerca detalles que desde lejos no podríamos ver.

Asimismo, en cada uno de los lugares con parada obligatoria se expone tanto el nombre de la imagen, el autor, el origen, la hermandad y el día que procesiona, para sí conocer, también, la importancia de cada una de ellas en los Días Santos que se celebran en la capital del Tormes. Además, y como han indicado desde el ayuntamiento de Salamanca: “Se ofrece una mirada diferente a uno de los principales elementos de nuestro patrimonio religioso y cultural”.

Inauguración de 'Caras y Cruces' en Salamanca. Fotos del Ayuntamiento de Salamanca

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