Mostrar la identidad sagrada y el sentimiento de Salamanca con tres exposiciones por el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías

‘Sacra Identitas Helmanticae. La identidad sagrada de Salamanca’ es la exposición que hace que se pueda oler uno de los eventos más importantes de la capital del Tormes, e incluso en su provincia, durante este 2026, el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que situará a la ciudad en el mapa nacional de la religiosidad con una extensa programación que abarcará del 24 al 27 de septiembre de 2026.

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De este modo, se puede conocer de cerca la Semana Santa de Salamanca en la Torre de los Anaya, visualizando de cerca el simbolismo y el patrimonio de las cofradías, hermandades y congregaciones de la capital salmantina. Además, se podrán vivir y sentir los hábitos, estandartes y piezas de cada una de ellas, todas en pro de mostrar los tesoros escondidos de la ciudad.

A todo esto, se añade la posibilidad de descubrir el patrimonio histórico oculto, entre las que se encuentran túnicas antiguas, libros, sayas o piezas de ajuar que transportarán a los salmantinos que se pasen por la muestra. además de a turistas y curiosos, por la historia de la Semana Santa.

‘sacra Identitas Helmanticae’ Con Motivo Del Xxxvii Encuentro Nacional De Cofradías (20)

Con la exposición se asientan las bases del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, en el que estarán presentes todas las cofradías de Salamanca exceptuando la Hermandad Universitaria, que a pesar de no poder estar de forma física, si lo vivirán de cerca desde diferentes puntos de España y del mundo.

Hasta el 30 de septiembre, ‘Sacra Identitas Helmanticae. La identidad sagrada de Salamanca’ recoge el testigo de otras muestras religiosas del lugar, como la estrenada ‘Octo Dies’, que hasta la misma fecha propone al visitante un gran Belén con más de 100 figuras. En la misma, se recrea con todo lujo de detalles la Pasión de Cristo, todo un recorrido que supera los nueve metros de longitud.

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Exposición Octo Dies Con Motivo Del Xxxvii Encuentro Nacional De Cofradías (15)

En esta misma muestra se recogían escenas y momentos como la Última Cena, el Lavatorio de pies, Jesús ante Pilatos, la Sentencia, el Vía Crucis y la Crucifixión, todo al servicio de los amantes de la Semana Santa de Salamanca 2026. Está creada por Juan Roco y su familia, aficionados al belenismo y a la Semana Santa, donde explicaron durante la presentación de la exposición que todo nace tras unas conversaciones con Angel Luis Lopez, con quién desarrolló algunas de las escenas por la profunda amistad que les une.

Por otro lado, La Salina ha acogido la muestra ‘La Semana Santa en la provincia de Salamanca’, una exposición que sirve para poner en valor la Semana Santa de la provincia reuniendo la historia de algunas de las cofradías de Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino.

Exposición sobre la Semana Santa en la provincia de Salamanca

De este modo, a través de diferentes imágenes, mantos, enseres, estandartes, hábitos y otros elementos, se conocerán a fondo los secretos ocultos de la historia viva de los Días Santos, dando protagonismo a la efeméride celebrada en todos los rincones del territorio charro.

Así pues, la diversidad de las expresiones y cómo se vive la Semana Santa será otro punto que se puede visitar en La Salina hasta el 31 de octubre de 2026, añadiendo así las celebraciones litúrgicas de toda la provincia al XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías.

Cabe destacar que el mismo día que comienza en Encuentro, el jueves, 24 de septiembre, se ha planteado una exposición más, en este caso en la plaza del Liceo. Además, desde el 21 de septiembre se podrán visitar todas las imágenes en la Catedral de Salamanca.