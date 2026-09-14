34 grados al inicio de la semana y noches frías a partir del jueves

La semana comenzará marcada por el calor, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados durante el lunes y el martes. Las mínimas, sin embargo, se mantendrán más contenidas, con 13 y 14 grados, respectivamente.

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El cambio llegará a partir del miércoles, cuando las máximas bajarán hasta los 26 grados, mientras que la mínima se situará en los 12 grados.

El descenso térmico será todavía más acusado durante la madrugada del jueves, con una mínima de apenas 8 grados, aunque las temperaturas diurnas se mantendrán en torno a los 26 grados.

El viernes continuará la estabilidad en las máximas, de nuevo con 26 grados, mientras que las mínimas subirán ligeramente hasta los 9 grados.

De cara al sábado, los termómetros experimentarán un nuevo repunte y alcanzarán los 30 grados de máxima, con una mínima de 10 grados.