Un lunes repleto de cultura, tradición y música en la recta final de las fiestas de Salamanca

La programación festiva continúa este lunes con una intensa agenda de actividades que arrancará por la tarde para todos los públicos y culminará por todo lo alto de la mano del concierto de Sanguijuelas del Guadiana en la Plaza Mayor.

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Las propuestas darán comienzo a las 17:00 horas (y se extenderán hasta las 20:30) con la actividad Recicla Juegos en las pistas deportivas del parque Villar y Macías, integrada dentro del XX Festival de Artes de Calle. A las 18:30 horas llegará el turno de los cabezudos, que acompañados por la charanga La Matraka partirán del polideportivo municipal de la Alamedilla para realizar un amplio recorrido por el centro ,pasando por Plaza España, calle Toro, Zamora, plaza de los Bandos, Rúa Mayor y Compañía, entre otras calles, antes de regresar al punto de partida. Asimismo, dentro del festival de artes callejeras, el Patio Chico acogerá el espectáculo Refugi, de la compañía Manolo Alcántara, una cuidada propuesta en torno al equilibrio físico y emocional.

El plato fuerte de la jornada se vivirá a las 22:00 horas en la Plaza Mayor con el concierto de Sanguijuelas del Guadiana. La banda, ha logrado transformar la nostalgia y las raíces rurales en uno de los fenómenos más sólidos del panorama musical español gracias a un sonido único que entrelaza la tradición de las romerías y los paisajes del Guadiana con la electrónica y el autotune.