Un posible vertido de combustible provoca un fuerte olor a gas en diferentes puntos de Salamanca

Un fuerte olor a gas ha movilizado a los bomberos de Salamanca hasta la avenida de Mirat, un incidente que ha obligado a comprobar tanto una conocida sucursal bancaria de la zona, como los edificios colindantes para intentar dar con el motivo o el lugar de la fuga.

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El aviso se recibía poco antes de las 9:45 horas, momento en el que dos dotaciones del parque de bomberos de Salamanca se han desplazado hasta la altura del número 22. En ese instante, se han realizado las comprobaciones oportunas en el interior de la sucursal bancaria, además de entrar junto a la Policía Local en otros dos bloques de edificios situados en el lugar.

Según las primeras informaciones, un autobús podría haber soltado combustible por diferentes puntos de Salamanca, lo que explicaría el fuerte olor a gas que se ha dado en el conjunto de la capital del Tormes. También se podría dar la posibilidad de que el vertido se encuentre en el alcantarillado de la ciudad, lo que explicaría en cierto modo la incidencia. Además, otros alertantes también han indicado a este medio que el olor ha llegado hasta la ribera del Tormes.

Ha sido un suceso que permanece en el aire a pesar de las comprobaciones realizadas en el lugar, mientras se encuentran investigando cada uno de los puntos para lograr dar con el motivo principal. Una de las primeras salidas se ha dado en el paseo de la Estación ante la llamada de alerta de un vecino, luego en la avenida de los Comuneros y finalmente en la avenida de Mirat, concluyendo en que un vehículo ha podido perder combustible produciendo este olor.